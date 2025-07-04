Кормье выбрал победителя между Джонсом и Аспиналлом, если бы бой состоялся сейчас

Бывший чемпион UFC, а ныне эксперт Даниэль Кормье высказал мнение, что американец Джон Джонс победил бы британца Тома Аспиналла, если поединок между ними состоялся бы в ближайшее время.

«Клянусь, но я считаю, что Джон Джонс побьёт его прямо сейчас. Том не знает, что такое чемпионские раунды. Он не знает, каково это. У него нет такого опыта», — сказал Кормье на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Напомним, Джонс принял решение завершить карьеру. Об этом шаге спортсмена в конце июня 2025 года сообщил резидент UFC Дана Уайт. В общей сложности в смешанных единоборствах Джон одержал 28 побед и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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