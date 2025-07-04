Команда Усика сделала заявление после слов Фьюри о третьем бое с Александром

Сергей Лапин, представляющий интересы бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Александра Усика, отреагировал на недавнее заявление британца Тайсона Фьюри. Ранее тот дал понять, что готов провести третий бой с украинцем 18 апреля 2026 года.

«Идея третьего боя с Тайсоном Фьюри обсуждалась нашими командами с момента их второго поединка. И у меня никогда не было никаких сомнений в том, что мы сможем воплотить это в реальность. Прямо сейчас Александр Усик, как и вся наша команда, полностью сосредоточен на предстоящем поединке с Дюбуа, который состоится 19 июля, и на достижении исторической цели – трёхкратном абсолютном чемпионстве. Когда эта цель будет достигнута, а пыль уляжется, мы будем открыты для следующего раунда», — говорится в заявлении Лапина, текст которого приводит ESPN UK.

Первые два боя между Усиком и Фьюри завершились в пользу украинца.

Тайсон Фьюри выходит на арене «Олд Траффорд»: