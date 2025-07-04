Президент США Трамп анонсировал чемпионский бой UFC на территории Белого дома

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома (официальной резиденции президента США) состоится поединок лиги смешанных единоборств UFC.

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — передаёт Fox News слова Трампа во время выступления на митинге в штате Айова.

Также политик рассказал, что предполагаемый бой будет чемпионским и состоится в 2026 году, став частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США.

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