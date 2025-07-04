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Президент США Трамп анонсировал чемпионский бой UFC на территории Белого дома

Президент США Трамп анонсировал чемпионский бой UFC на территории Белого дома
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Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома (официальной резиденции президента США) состоится поединок лиги смешанных единоборств UFC.

«Кто-нибудь смотрит UFC? У нас будет бой UFC. Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — передаёт Fox News слова Трампа во время выступления на митинге в штате Айова.

Также политик рассказал, что предполагаемый бой будет чемпионским и состоится в 2026 году, став частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США.

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