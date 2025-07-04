В Белом доме отреагировали на заявление Трампа о турнире UFC в резиденции

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала недавние слова президента США Дональда Трампа относительно возможности провести турнир UFC на территории резиденции. «Мы проведём бой UFC — только подумайте — прямо на территории Белого дома. У нас там много земли», — говорил ранее Трамп.

Как информирует NBC Washington, пресс-секретарь Белого дома, комментируя слова Трампа, заявила, что не может предоставить никаких подробностей, которыми можно было бы поделиться, кроме высказывания самого президента.

Отметим, что Трамп заявлял, что турнир мог бы состояться в 2026 году, в честь 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США.

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