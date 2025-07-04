Делла Маддалена: Махачев слишком мелок, я его достану

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена оценил свои шансы в поединке с экс-чемпионом лиги в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Это первая защита титула мечты. Мы видели, что с ним сделал Волкановски. Я его сделаю. Он слишком мелок. Он слишком мал, я его достану», — приводит слова Делла Маддалены MMAFighting.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.