«Так рассуждают только чемпионы». Хамзин — про следующий бой Яна

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин дал комментарий по поводу предстоящего поединка своего одноклубника, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против американца Маркуса Макги, с которым россиянин сразится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9.

«Я рад, что Пётр возвращается. No Mercy в деле. Нас как всегда ждёт шикарный бой. Бескомпромиссный хороший поединок. По поводу соперника скажу, возрастной, но очень сильный, большой, знаешь, заряжается на все удары, может ударить, есть прессинг, есть опыт — сильный боец. А то что Пётр пятый номер, а он 15-й… Пётр — это такой парень, он боец, он воин, и это доказывает то, что он готов с любым драться, неважно с кем.

Он сказал, я не хочу простаивать, я хочу драться. Так рассуждают только чемпионы. Поэтому он не выбирает, не ждёт, он готов», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.