Джейк Пол отреагировал на новость об экстрадиции экс-чемпиона мира по боксу из США

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол отреагировал на новость о готовящейся экстрадиции из США экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего.

«Канело следующий», — написал Джейк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее ожидалось, что Пол и Сауль Альварес [Канело ] проведут поединок в мае этого года. Джейк в феврале даже показывал подписанный контракт и афишу на бой. Однако впоследствии поединок сорвался.

Ранее сообщалось, что Чавес-младший был арестован 2 июля 2025 года агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Студио-Сити (США). Отмечалось, что у него просрочена виза.

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