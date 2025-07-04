Царукян: факт, Топурия никогда не дрался с соперниками в момент их прайма

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян высказался о лучшем бойце рейтинга вне зависимости от весовой категории (P4P) лиги Даны Уайта Илии Топурии.

«Забавный факт дня: Илия Топурия никогда не дрался с соперниками в момент их прайма», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в конце июня этого года, Топурия встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Испанец грузинского происхождения нокаутировал его в первом раунде, за счёт чего стал чемпионом UFC в лёгком весе. В общей сложности на счету Илии в ММА 17 поединков, в каждом из которых он одерживал победы.

Главные новости дня: