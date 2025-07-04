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Сосулин: мой бой с Курбановым — повод для американцев установить VPN

Сосулин: мой бой с Курбановым — повод для американцев установить VPN
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Чемпион WBA Gold в первом среднем весе (до 69,9 кг) Павел Сосулин высказался о предстоящем поединке с Магомедом Курбановым.

«Такие бои, как будут на завтрашнем турнире, должны проходить в России. Именно такие бои заставляют смотреть российский бокс. Я вчера думал об этом. Это лишний повод людям в Америке установить VPN, наконец-таки перейти, включить Россию и посмотреть этот замечательный кард. По-другому им никак не посмотреть, поэтому мы вынуждаем теперь их VPN-ом пользоваться», — сказал Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Поединок Курбанова и Сосулина пройдёт 5 июля в Екатеринбурге. На кону поединка будет стоять звание обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBA в первом среднем весе.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 24 ноября 2024 года в Екатеринбурге, Магомед Курбанов также разделил ринг с соотечественником Асланбеком Козаевым. Встреча завершилась победой Курбанова нокаутом в первом раунде.

Сосулин, в свою очередь, последний поединок провёл 25 апреля в Уфе. Его соперником был представитель Аргентины Лукас Брайан Ариэль Бастида. Бой завершился победой россиянина.

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