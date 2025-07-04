Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя с Павлом Сосулиным

Бывший претендент на титул чемпиона мира российский боксёр Магомед Курбанов высказался о предстоящем поединке с соотечественником чемпионом WBA Gold в первом среднем весе Павлом Сосулиным. Спортсмены сразятся 5 июля в Екатеринбурге. На кону поединка будет стоять звание обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBA в первом среднем весе.

«Конечно, считаю Павла опасным. Любой соперник опасный. И у любого есть шанс выйти на мировую перспективу. Так же и у Павла. Никакой недооценки. Всё серьёзно. Я думаю, что тренироваться надо, стремиться», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Курбанов и Сосулин провели битву взглядов перед боем: