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Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя с Павлом Сосулиным

Магомед Курбанов поделился ожиданиями от боя с Павлом Сосулиным
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Бывший претендент на титул чемпиона мира российский боксёр Магомед Курбанов высказался о предстоящем поединке с соотечественником чемпионом WBA Gold в первом среднем весе Павлом Сосулиным. Спортсмены сразятся 5 июля в Екатеринбурге. На кону поединка будет стоять звание обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBA в первом среднем весе.

Прочие бои 2025. RCC
Магомед Курбанов — Павел Сосулин
05 июля 2025, суббота. 22:20 МСК
Магомед Курбанов
Не началось
Павел Сосулин

«Конечно, считаю Павла опасным. Любой соперник опасный. И у любого есть шанс выйти на мировую перспективу. Так же и у Павла. Никакой недооценки. Всё серьёзно. Я думаю, что тренироваться надо, стремиться», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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