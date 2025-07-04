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Тайсон Фьюри назвал соперника, с которым готов сразиться в ближайшее время

Тайсон Фьюри назвал соперника, с которым готов сразиться в ближайшее время
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, с кем готов сразиться в ближайшее время.

«С кем бы я предпочёл сразиться прямо сейчас? Усик. Я хочу реванша в Англии. Это всё, чего я хочу. Мне нужен честный бой. Я не верю, что два предыдущих поединка были честными», — приводит слова Фьюри ESPN UK.

Напомним, в январе 2025 года Тайсон объявил о завершении карьеры. В начале июля председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что спортсмен вернётся в ринг. В предыдущих двух поединках с Усиком Фьюри терпел поражения.

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