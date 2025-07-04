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Магомед Курбанов и Павел Сосулин сделали вес в преддверии очного боя

Магомед Курбанов и Павел Сосулин сделали вес в преддверии очного боя
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29-летний бывший чемпион по версиям WBO International и WBO Inter-Continental в первом среднем весе россиянин Магомед Курбанов (26-1, 14 КО) и 28-летний чемпион России, его соотечественник Павел Сосулин прошли процедуру взвешивания в преддверии боя, который пройдёт 5 июля в Екатеринбурге. На кону поединка будет стоять звание обязательного претендента на чемпионский бой по версии WBA в первом среднем весе.

Курбанов показал на весах 69,85 кг, Сосулин – 69,75 кг. Оба боксёра уложились в лимит первого среднего веса.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 24 ноября 2024 года в Екатеринбурге, Магомед Курбанов также разделил ринг с соотечественником Асланбеком Козаевым. Встреча завершилась победой Курбанова нокаутом в первом раунде.

Сосулин, в свою очередь, последний поединок провёл 25 апреля в Уфе. Его соперником был представитель Аргентины Лукас Брайан Ариэль Бастида. Бой завершился победой россиянина.

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