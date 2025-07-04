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Фьюри назвал соперника, с которым готов сразиться, если не будет третьего боя с Усиком

Фьюри назвал соперника, с которым готов сразиться, если не будет третьего боя с Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, с кем хотел бы провести поединок, если не получится организовать бой с украинцем Александром Усиком. Ранее Тайсон заявлял, что в ближайшее время хотел бы сразиться именно с Усиком.

«Если я не получу бой с Усиком, то это должен быть самый большой британский бой с Джошуа. Он бы побил все рекорды, и за час на «Уэмбли» было бы продано 100 000 билетов. Полагаю, этот бой может состояться, если я решу вернуться и если сделка будет заключена», — приводит слова Фьюри ESPN UK.

Напомним, Фьюри и Усик встречались дважды и в обоих поединках побеждал Александр.

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