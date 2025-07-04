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Супервайзер WBA: надеемся, что будет больше чемпионов из России

Супервайзер WBA: надеемся, что будет больше чемпионов из России
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Супервайзер WBA, вице-председатель Чемпионского Комитета WBA Джулио Тайм высказался о боксе в России.

«У России большие боксёрские традиции. В вашей стране много чемпионов мира! WBA поддерживает профессиональный бокс в России. Мы готовы проводить много шоу здесь и надеемся, что станет ещё больше чемпионов мира из России!

У нас есть свой собственный чемпионский комитет, в который обратился российский промоутер Герман Титов. Он подал прошение открыть дорогу российскому профессиональному боксу, и наш комитет проголосовал за это решение. Поэтому WBA сейчас санкционирует бои в России и в нашей организации возможны чемпионские бои на территории России», — сказал Тайм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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