Супервайзер WBA: надеемся, что будет больше чемпионов из России

Супервайзер WBA, вице-председатель Чемпионского Комитета WBA Джулио Тайм высказался о боксе в России.

«У России большие боксёрские традиции. В вашей стране много чемпионов мира! WBA поддерживает профессиональный бокс в России. Мы готовы проводить много шоу здесь и надеемся, что станет ещё больше чемпионов мира из России!

У нас есть свой собственный чемпионский комитет, в который обратился российский промоутер Герман Титов. Он подал прошение открыть дорогу российскому профессиональному боксу, и наш комитет проголосовал за это решение. Поэтому WBA сейчас санкционирует бои в России и в нашей организации возможны чемпионские бои на территории России», — сказал Тайм в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.