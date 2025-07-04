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«Ненавижу». Чемпион UFC Том Аспиналл назвал вещь, которую терпеть не может

«Ненавижу». Чемпион UFC Том Аспиналл назвал вещь, которую терпеть не может
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Обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл признался, что не любит, когда кто-то его фотографирует без разрешения в те моменты, когда он находится со своими детьми.

«Если я буду со своими детьми и кто-то сделает снимок без моего согласия, могут начаться проблемы. Это ужасно. Ненавижу такое. Подойдите и попросите сфотографироваться. Даже если я буду с детьми, я, скорее всего, соглашусь, а если и нет, то на то будет причина», — сказал Аспиналл в эфире One on One.

В общей сложности на счету Аспиналла в ММА 18 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения.

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