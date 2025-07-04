Пимблетт: в лучшие годы Макгрегор нокаутировал бы Топурию прямым левым

Известный британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, высказался об испанском бойце, чемпионе промоушена в лёгком весе Илии Топурии.

«У него такие же татуировки, он копия Макгрегора. В лучшие годы Конор нокаутировал бы его прямым левым», — цитирует Пимблетта Championship Rounds.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 317, Илия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Топурия стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе. Для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC.