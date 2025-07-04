Умар Кремлёв выступил с призывом по поводу боксёрши, давшей вейп орангутану

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал простить боксёршу Анастасию Лучкину. Ранее во время посещения сафари-парка «Тайган» спортсменка дала попробовать электронную сигарету местному орангутану. Видео попало в Сеть и вызвало резонанс. Позже девушка принесла извинения.

«Наши братья и сёстры, бог прощает, когда искренне каешься в содеянном. А мы тем более должны друг друга прощать и любить. Не нужно наказывать, если человек осознал свою ошибку. Главное, что Анастасия поняла: так ни в коем случае нельзя поступать. Это будет уроком для всех нас. То, с чем ни в коем случае нельзя шутить. Наши братья меньшие не должны страдать из-за хайпа, лайков или просмотров в соцсетях!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

Боксерша извинилась за издевательства над орангутаном: