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Россиянка из UFC Алексеева сообщила, что у неё может быть лейкемия

Россиянка из UFC Алексеева сообщила, что у неё может быть лейкемия
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Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева сообщила, что врачи подозревают у неё лейкемию.

«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала Алексеева в социальных сетях.

Последний поединок в смешанных единоборствах Алексеева провела 21 июня, уступив единогласным решением судей представительнице Польши Клаудии Сыгуле на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан).

Алексеевой 34 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Ирина дебютировала в марте 2019 года, а в UFC она пришла в апреле 2023 года.

Всего на счету Алексеевой восемь поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых она одержала пять побед и трижды потерпела поражение.

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