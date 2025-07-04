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Дана Уайт отреагировал на предложение Дональда Трампа провести бой UFC в Белом доме

Дана Уайт отреагировал на предложение Дональда Трампа провести бой UFC в Белом доме
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Президент UFC Дана Уайт отреагировал на предложение Дональда Трампа организовать поединок UFC в Белом доме. Уайт на своей странице в социальных сетях сделал репост бывшего финансового директора избирательной кампании Трампа Мередит О'Рурк, который сопровождается следующими словами: «Это было бы эпично!»

Напомним, президент США также рассказал, что предполагаемый поединок в Белом доме будет чемпионским. По его словам, он мог бы состояться в 2026 году и стать частью празднования 250-летнего юбилея подписания Декларации независимости США.

Ранее на заявление Трампа отреагировали в Белом доме.

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