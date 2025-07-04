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Конор Макгрегор высказался после слов Дональда Трампа о бое UFC в Белом доме

Конор Макгрегор высказался после слов Дональда Трампа о бое UFC в Белом доме
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил США с Днём независимости, а также выразил готовность провести поединок в Белом доме. Ранее президент США Дональд Трамп предложил устроить бой UFC в его официальной резиденции.

«С праздником 4 июля, США. Я в восторге от того, что президент Трамп объявил о проведении боя UFC в Белом доме. Для меня это было бы большой честью! Можете рассчитывать на меня!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

В общей сложности в ММА Конор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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Конор Макгрегор в тренажёрном зале:

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