Фьюри оценил идею проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым в России

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном третьем поединке между российскими боксёрами Арутуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Ранее президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявлял, что бой мог бы состояться в России.

— Третий бой Бивола и Бетербиева определённо будет хорошим. Они оба достойные бойцы и оба хотят победить в трилогии. Это будет классно.

— Умар Кремлёв хочет сделать этот бой в России. Это хорошая идея?

— Думаю, да. Они ведь оба российские бойцы. Так что почему бы и нет?

— Кто победит?

— Это мы увидим и узнаем в самом бою. Посмотрим, – приводит слова Фьюри «Матч ТВ».

Напомним, в первом бою, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сильнее был Бетербиев. В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде спортсмены провели реванш, победу в котором одержал Бивол.

Артур Бетербиев готовится к трилогии с Биволом: