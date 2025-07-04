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Фьюри оценил идею проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым в России

Фьюри оценил идею проведения третьего боя между Биволом и Бетербиевым в России
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мыслями о возможном третьем поединке между российскими боксёрами Арутуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Ранее президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявлял, что бой мог бы состояться в России.

— Третий бой Бивола и Бетербиева определённо будет хорошим. Они оба достойные бойцы и оба хотят победить в трилогии. Это будет классно.

— Умар Кремлёв хочет сделать этот бой в России. Это хорошая идея?
— Думаю, да. Они ведь оба российские бойцы. Так что почему бы и нет?

— Кто победит?
— Это мы увидим и узнаем в самом бою. Посмотрим, – приводит слова Фьюри «Матч ТВ».

Напомним, в первом бою, который состоялся в ночь с 12 на 13 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сильнее был Бетербиев. В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде спортсмены провели реванш, победу в котором одержал Бивол.

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