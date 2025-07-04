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Топурия: если бы всё решал я, то уже 13 июля подрался бы с Махачевым в Испании

Топурия: если бы всё решал я, то уже 13 июля подрался бы с Махачевым в Испании
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе непобеждённый испано-грузин Илия Топурия рассказал, что был бы готов на следующей неделе подраться с россиянином Исламом Махачевым и англичанином Пэдди Пимблеттом на турнире UFC в Испании.

«Если бы всё зависело от меня, то уже в следующую субботу состоялся бы турнир UFC в Испании. В первом раунде вышел бы против Махачева, а во втором — против Пимблетта», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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