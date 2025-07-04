Илия Топурия: бой с Царукяном легче, чем с Пимблеттом

28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе непобеждённый испано-грузин Илия Топурия считает, что для него бой с Арманом Царукяном, который представляет Россию и Армению, легче, чем с англичанином Пэдди Пимблеттом.

«Бой с Арманом намного легче, чем с Пимблеттом. Представьте, что у вас есть возможность сразиться за титул UFC. И когда приходит этот день, то вы отказываетесь из-за боли в спине. Я бы дрался и без рук. Мне плевать», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.