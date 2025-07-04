Царукян: Пимблетт не на уровне бойцов из топ-5. Он может побить тех, кто почти на пенсии

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян оценил уровень 30-летнего топового бойца UFC англичанина Пэдди Пимблетта.

«Пэдди не на уровне бойцов из топ-5 в лёгком весе. Хотя сейчас он может победить Чарльза и, может быть, Гэтжи. Но Пимблетт никогда не победит меня, Топурию или Ислама, поскольку мы сейчас на пике. Он может победить лишь тех бойцов, которые почти вышли на пенсию или идут после поражений», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.