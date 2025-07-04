Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе, непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев продемонстрировал впечатляющую физическую форму за три недели до боя с дебютантом и бывшим бойцом Bellator и PFL американцем Аароном Пико. Их бой станет соглавным событием турнира UFC on ABC 9, который пройдёт 27 июля в Абу-Даби (ОАЭ), и будет рассчитан на пять раундов.

Фото: Из личного архива Евлоева

Фото: Из личного архива Евлоева

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.

Аарону Пико 28 лет. В своём профессиональном рекорде он имеет 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и четыре поражения.