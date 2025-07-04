Макгрегор раскрыл реакцию президента UFC Уайта на его идею подраться перед Белым домом

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор раскрыл, как отреагировал президент UFC Дана Уайт на его идею подраться на турнире североамериканской лиги перед Белым домом в 2026 году.

«Ему понравилось это [предложение о том, что я подерусь перед Белым домом]», — подписал Макгрегор скриншот переписки с Уайтом, опубликовав его на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Макгрегора

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.