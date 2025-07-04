Аспиналл анонсировал, что ему уже назначена первая защита титула в UFC

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл сообщил, что у него прошла встреча с руководством лиги, по итогам которой ему назначили бой.

«Встреча с UFC состоялась, и теперь у меня есть бой. У нас есть дата, и у нас есть соперник, к которому мы будем готовиться», — приводит слова Аспиналла аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.