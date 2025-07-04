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Арман Царукян поделился впечатлениями от тренировок с Хамзатом Чимаевым

Арман Царукян поделился впечатлениями от тренировок с Хамзатом Чимаевым
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян поделился впечатлениями от тренировок с топовым и непобеждённым бойцом UFC, который выступает в среднем весе, чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Хамзата не волнует, что ты легче его более чем на 11 кг. Он просто жёстко работает со всеми. Для меня это хорошо — я получаю много опыта и чувствую, что если могу бороться с ним, то могу бороться с кем угодно», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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