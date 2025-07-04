Уиттакер назвал победителя в бою дю Плесси — Чимаев

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер назвал победителя в бою между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319. Их встреча станет главным событием вечера.

«Думаю, я склоняюсь к Дрикусу. Чимаев повалит его, но возникает вопрос — добьёт ли Хамзат его до того, как он поднимется? Поскольку если он не прикончит его на земле, я думаю, он проиграет», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).