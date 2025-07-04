Уиттакер назвал победителя в бою дю Плесси — Чимаев
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Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер назвал победителя в бою между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319. Их встреча станет главным событием вечера.
UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев
«Думаю, я склоняюсь к Дрикусу. Чимаев повалит его, но возникает вопрос — добьёт ли Хамзат его до того, как он поднимется? Поскольку если он не прикончит его на земле, я думаю, он проиграет», — приводит слова Уиттакера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).
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