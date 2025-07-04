Том Аспиналл: не думаю о наследии, поскольку я ещё очень далёк от выхода на пенсию

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл объяснил своё отношение к выстраиванию собственного наследия в смешанных единоборствах.

«У меня другой подход к карьере в ММА. Я всегда стараюсь вывести противника из себя. И просто хочу продолжать побеждать, получать от этого удовольствие, зарабатывать деньги и делать то, что я делаю. На самом деле не думаю о том, что будет, когда я уйду на пенсию, поскольку ещё очень далёк от этой стадии», — приводит слова Аспиналла портал Low Kick MMA.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.