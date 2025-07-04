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«Хочу побить всех из топ-10 рейтинга». Аспиналл — о своей цели на ближайшие 12 месяцев

«Хочу побить всех из топ-10 рейтинга». Аспиналл — о своей цели на ближайшие 12 месяцев
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32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл заявил о желании провести четыре боя до июля 2026 года.

«Я хотел бы провести четыре боя в течение следующих 12 месяцев. Если вы посмотрите на первую десятку [рейтинга UFC в тяжёлом весе], то я выиграл шесть из них. Моя цель — победить всех из первой десятки», — приводит слова Аспиналла аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

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