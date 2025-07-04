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«Этот человек — дикарь». Илия Топурия высказался о Хамзате Чимаеве

«Этот человек — дикарь». Илия Топурия высказался о Хамзате Чимаеве
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе непобеждённый испано-грузин Илия Топурия поделился мнением о топовом и непобеждённом бойце UFC, выступающем в среднем весе, Хамзате Чимаеве.

«Этот человек — дикарь. Хамзат принимает решения [по ходу боя], он добивает своих противников. Когда этот парень входит в октагон, то вы знаете, что он идёт за финишем. Чимаев не ищет победы решением судей. Вот почему я уважаю Хамзата. Он чёртов зверь», — приводит слова Топурии аккаунт Home of Fight в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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