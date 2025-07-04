Конор Макгрегор намекнул, с кем планирует подраться перед Белым домом в 2026 году

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор намекнул, что хочет провести бой с экс-претендентом на титул UFC в лёгком дивизионе американцем Майклом Чендлером на турнире североамериканской лиги перед Белым домом в 2026 году.

«Единственное место, где споры действительно находят своё решение – Белый дом», – подписал Макгрегор фото, сгенерированное искусственным интеллектом, опубликовав его на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Макгрегора

Напомним, изначально бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться на турнире UFC 303 в июне 2024 года. Однако за несколько недель до поединка стало известно, что Конор сломал палец на ноге, поэтому был вынужден сняться. Таким образом, их встреча была отменена.