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Колби Ковингтон: мне интересен бой с Пимблеттом. У него сейчас есть некоторая популярность

Колби Ковингтон: мне интересен бой с Пимблеттом. У него сейчас есть некоторая популярность
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон заявил, что ему хотелось бы провести бой с 30-летним топовым и известным бойцом UFC, который выступает в лёгком весе, англичанином Пэдди Пмиблеттом.

«Мне сейчас интересен бой с Пэдди Пимблеттом. У него есть некоторая известность, но только потому, что он говорит с английским акцентом и носит стрижку «горшок». Пэдди, откровенно говоря, крупнее меня, поэтому гоняет много», — приводит слова Ковингтона портал BJ Penn.

Ранее первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян оценил уровень Пэдди Пимблетта.

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