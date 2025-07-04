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Дастин Порье: у меня было сломано два ребра перед боем с Махачевым. Это сделал Гамрот

Дастин Порье: у меня было сломано два ребра перед боем с Махачевым. Это сделал Гамрот
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье рассказал, что на бой против россиянина Ислама Махачева он выходил травмированным.

«У меня было сломано два ребра перед боем с Махачевым. Моя жена хотела, чтобы я отказался от боя. [Мой тренер] Майк Браун тоже этого хотел, но я не мог. Гамрот сломал мне рёбра прямо перед неделей боя. Это был несчастный случай», — приводит слова Порье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, бой Дастина и Ислама состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302. На кону был титул чемпиона UFC в лёгком весе. Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде.

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