«Рад за него. Надеюсь он станет двойным чемпионом». Царукян поддержал переход Махачева

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян выразил поддержку соотечественнику Исламу Махачеву, который принял решение оставить титул в лёгком весе, чтобы подняться в полусредний и попытаться завоевать второй чемпионский пояс.

«Ислам заслуживает того, чтобы стать чемпионом в двух весовых категориях. Я просто рад за него и надеюсь, что он станет двойным чемпионом, а я завоюю титул в лёгком весе. Тогда мы сможем подраться», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.