Фьюри дал прогноз на возможный бой Энтони Джошуа — Джейк Пол

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри не смог выделить фаворита в потенциальном поединке между соотечественником Энтони Джошуа и известным американским боксёром, а также блогером Джейком Полом.

«Мне кажется, что вышел бы классный бой. Здесь расклад 50/50», — приводит слова Фьюри портал Bloody Elbow.

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.