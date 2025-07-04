Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 2. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фьюри дал прогноз на возможный бой Энтони Джошуа — Джейк Пол

Фьюри дал прогноз на возможный бой Энтони Джошуа — Джейк Пол
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри не смог выделить фаворита в потенциальном поединке между соотечественником Энтони Джошуа и известным американским боксёром, а также блогером Джейком Полом.

«Мне кажется, что вышел бы классный бой. Здесь расклад 50/50», — приводит слова Фьюри портал Bloody Elbow.

Напомним, Джейк последний бой провёл 29 июня в Анахайме (США). Его соперником был бывший чемпион мира по версии WBC в средней весовой категории мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок прошёл в первом тяжёлом дивизионе и продлился все 10 раундов. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.

Материалы по теме
Фьюри назвал соперника, с которым готов сразиться, если не будет третьего боя с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android