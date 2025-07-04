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Роберт Уиттакер сообщил, сколько боёв планирует провести перед уходом из ММА

Роберт Уиттакер сообщил, сколько боёв планирует провести перед уходом из ММА
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34-летний бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер рассказал, что планирует выйти на серию из четырёх побед, чтобы получить титульный шанс, после чего он завершит карьеру в качестве бойца смешанных единоборств.

«Четыре боя. Я вижу свет в конце туннеля. Хочу провести ещё четыре, чтобы они привели меня к титульному бою и я мог бы закончить свою карьеру на вершине — это был бы сказочный финал», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.

Напомним, следующий бой Уиттакер проведёт против экс-обладателя двух титулов One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландца Ренье де Риддера на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ).

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