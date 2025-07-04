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«Чёртово безумие». Джо Роган выступил с критикой в адрес неквалифицированных судей в ММА

«Чёртово безумие». Джо Роган выступил с критикой в адрес неквалифицированных судей в ММА
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57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган раскритиковал неквалифицированных судей, которые выносят решения в боях по правилам смешанных единоборств.

«Это реальная проблема. Есть судьи, которые не тренируются и никогда не тренировались [по правилам смешанных единоборств]. Для меня это чёртово безумие. Это всё равно что судить китайский конкурс по орфографии, если вы не говорите по-китайски», — приводит слова Рогана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Роган раскрыл, кого вместо Хабиба Нурмагомедова он назвал бы величайшим легковесом всех времён.

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