«Чёртово безумие». Джо Роган выступил с критикой в адрес неквалифицированных судей в ММА

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган раскритиковал неквалифицированных судей, которые выносят решения в боях по правилам смешанных единоборств.

«Это реальная проблема. Есть судьи, которые не тренируются и никогда не тренировались [по правилам смешанных единоборств]. Для меня это чёртово безумие. Это всё равно что судить китайский конкурс по орфографии, если вы не говорите по-китайски», — приводит слова Рогана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Роган раскрыл, кого вместо Хабиба Нурмагомедова он назвал бы величайшим легковесом всех времён.