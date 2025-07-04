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Джон Джонс ответил, в каком бою он показал лучшее выступление в карьере

Джон Джонс ответил, в каком бою он показал лучшее выступление в карьере
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37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе легендарный американец Джон Джонс рассказал, что считает своё выступление в первом бою с представителем Швеции Александром Густафссоном лучшим в карьере.

— Какое выступление вы считаете лучшим в карьере?
— Первый бой с Густафссоном. Мне пришлось через многое пройти, чтобы доказать себе, как сильно я хочу победить. Многие навыки мне не удавалось использовать, поэтому пришлось драться на духе, — написал Джонс в ответ на вопрос фаната на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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