Джон Джонс сравнил себя с Мохаммедом Али и Брюсом Ли, говоря про хейт со стороны фанатов

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе легендарный американец Джон Джонс сравнил себя с легендарным боксёром Мохаммедом Али и мастером смешанных единоборств, а также с актёром Брюсом Ли, говоря про хейт со стороны фанатов.

— К чёрту всех хейтеров, без них ты не смог бы стать величайшим.

— К сожалению, нечасто можно быть по-настоящему хорошим во всём. Многие люди думают, что могли бы поступить иначе на моём месте. Даже Мохаммеда Али в какой-то момент его жизни все ненавидели. И в этом есть доля правды. Когда Брюс Ли впервые приехал в Америку, его тоже не приняли, — написал Джонс в ответ на вопрос фаната на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.