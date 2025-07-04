«Другой уровень». Тренер Махачева отказался называть Илию Топурию лучшим ударником в ММА

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что не считает 28-летнего обладателя титула UFC в категории до 70 кг непобеждённого испано-грузина Илию Топурию лучшим ударником среди бойцов смешанных единоборств.

«Илия является одним из лучших боксёров среди бойцов ММА. Считаю, что у него лучшие руки в этом виде спорта. И я не изменил своего мнения. Он по-прежнему остаётся лучшим. Его руки — это нечто невероятное… Топурия — лучший боксёр в ММА, но не ударник. Это совершенно другой уровень», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.