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«Несомненно». Илия Топурия уверен, что победил бы пикового Конора Макгрегора

«Несомненно». Илия Топурия уверен, что победил бы пикового Конора Макгрегора
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28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе непобеждённый испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в своей победе в потенциальном бою с пиковым Конором Макгрегором.

«Мог бы я победить пикового Конора Макгрегора? Несомненно. Спорт развивается с каждым годом. Он постоянно эволюционирует. Это всё равно, что сравнивать звезду футбола 1980-х или 1990-х годов с сегодняшними спортсменами. Будет ли он блистать? Может быть. Но я думаю, что сейчас есть игроки лучше», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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