Стрикленд: Чимаев ещё один фальшивый мусульманин. Он — определение слабого человека

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд жёстко высказался в адрес 31-летнего топового и непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева.

«Чимаев умеет бороться, но он слабак. Он силён лишь один раунд. Хамзат — неуверенный в себе человек. Он просто ещё один фальшивый мусульманин. Не могу терпеть его. Чимаев — это определение слабого человека.

К тому же этот парень ещё и наглый. Когда ты с ним разговариваешь, то появляется впечатление, будто напротив тебя придурок. Он не говорит, как человек», — приводит слова Стрикленда аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).