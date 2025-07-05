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Илия Топурия ответил, кто станет его следующим соперником

Илия Топурия ответил, кто станет его следующим соперником
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28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе непобеждённый испано-грузин Илия Топурия выразил уверенность в том, что его следующим соперником станет 30-летний топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт.

«В данный момент реальным следующим соперником является Пимблетт. [В отличие от Пэдди] Я никогда не говорил, что хочу заставить страдать его до последнего мига [нашего боя]. Это не мой стиль. Завершу поединок, как только представится такая возможность. Так они страдают гораздо больше», — приводит слова Топурии портал MMA Mania.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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