Пимблетт: я криптонит для Топурии. Мечтаю, что финиширую его, как Конор в бою с Альдо

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт верит в свою победу в бою с 28-летним чемпионом UFC в лёгком весе непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Я криптонит для Топурии. Люди могут смеяться надо мной сколько угодно, когда говорю это. Но я искренне верю, что могу прикончить этого парня. Продолжаю мечтать, что финиширую его за первые 10 секунд, как это сделал Макгрегор с Жозе Альдо. Однако для Илии этого будет недостаточно. Я бы хотел избивать Топурию несколько раундов, донести 70 ударов локтем, изуродовать его, а потом прикончить», — сказал Пимблетт в интервью порталу Sky Sports.