37-летний бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс сообщил, что вновь вернулся в пул тестирования бойцов UFC на допинг. Это может значить, что Костлявый, вероятно, собирается возобновить карьеру в смешанных единоборствах.

«Вернулся в пул тестирования. Мы решили, что у всех есть возможность выбора», — написал Джонс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.