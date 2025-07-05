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PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Магомед Курбанов – Павел Сосулин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Магомед Курбанов — Павел Сосулин: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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5 июля в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса от промоутерской компании RCC. В главном бою экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Магомед Курбанов встретится с соотечественником Павлом Сосулиным.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Боец». Также трансляция будет доступна на платформе VK Video. Начало предварительного карда в 15:00 мск, главного карда — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Магомеду Курбанову 29 лет. Выступает как профессионал с 2015 года, всего на его счету 26 побед и одно поражение.

Павлу Сосулину 28 лет. Выступает как профессионал с 2018 года, всего на его счету 11 побед и ни одного поражения.

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