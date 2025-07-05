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PFL Europe 2 2025. Прямая трансляция
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Чендлер ответил на предложение Макгрегора подраться перед Белым домом в 2026 году

Чендлер ответил на предложение Макгрегора подраться перед Белым домом в 2026 году
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Бывший претендент на титул UFC американец Майкл Чендлер отреагировал на предложение экс-чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора устроить бой перед Белым домом США в 2026 году.

«Кто-нибудь хочет старое доброе американское надирание задницы на лужайке Белого дома?» — написал Чендлер в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Чендлер на UFC 314 в апреле уступил техническим нокаутом британцу Пэдди Пимблетту.

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