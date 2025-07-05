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Инсайдер: Турки Аль аш-Шейх разрешил проведение третьего боя Бетербиева и Бивола в России

Инсайдер: Турки Аль аш-Шейх разрешил проведение третьего боя Бетербиева и Бивола в России
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Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх дал согласие на организацию третьего поединка между полутяжеловесами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в России, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

«Третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за чемпионский титул The Ring в полутяжёлом весе планировался на ноябрь в Саудовской Аравии. Однако Бивол и Бетербиев попросили Турки Аль аш-Шейха провести бой в России с другими организаторами, и он ответил согласием. Теперь неясно, когда состоится бой», — написал Коппинджер в социальной сети X (ранее Twitter).

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